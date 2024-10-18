Мухтар Бабаев: В Азербайджане разработано руководство по управлению климатическими рисками

В Азербайджане разработано руководство по управлению климатическими рисками.

В Азербайджане разработано руководство по управлению климатическими рисками.

Как сообщает Report, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на форуме "Зеленые финансы и устойчивое развитие".

По его словам, эти руководящие принципы поддерживают интеграцию экологических, социальных и управленческих факторов в стратегии, разработанные Центральным банком Азербайджана (ЦБА): "Начата разработка Таксономии зеленого финансирования. ЦБА провел консультации по предварительной версии таксономии с государственными учреждениями, промышленными ассоциациями, финансовыми институтами, инвесторами, международными организациями. Окончательный проект таксономии будет представлен правительству".

Министр подчеркнул, что в рамках сотрудничества с глобальными финансовыми организациями (Всемирный банк, IFC, EBRD, Ernst & Young и др.) был организован ряд семинаров, сессий и тренингов с целью укрепления потенциала финансовых институтов, действующих в Азербайджане.