Muganbank увеличит уставный капитал еще на 10 млн манатов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 23 октября состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО Muganbank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Согласно информации, на заседании было принято решение об увеличении уставного капитала Muganbank на 10 млн манатов или на 13,3% - до 85 млн манатов. Рост капитала будет осуществлен путем выпуска в обращение новых акций.

Напомним, что Muganbank создан в 1992 году. Акционерами банка являются Эльмир Магбет оглу Мехдиев (председатель Наблюдательного совета, 63,5%), Магбет Рахим оглу Мехдиев (13,1%), Вафа Ахмед гызы Велиева (12,05%), Фарида Джахандар гызы Мехдиева (11,35%).