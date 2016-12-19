Muganbank сокращает сотрудников

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В первом полугодии этого года численность сотрудников ОАО Muganbank сократилась на 9,25%. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, на 1 июля численность сотрудников банка была равна 824, что на 84 человека меньше, чем по состоянию на 1 января.

Напомним, что Muganbank создан в 1992 году. Уставный капитал банка равен 65 млн манатов. Акционерами банка являются Эльмир Магбет оглу Мехдиев (председатель Наблюдательного совета, 63,5%), Магбет Рахим оглу Мехдиев (13,1%), Вафа Ахмед гызы Велиева (12,05%), Фарида Джахандар гызы Мехдиева (11,35%).