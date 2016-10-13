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    Muganbank с этого месяца будет платить зарплату сотрудникам Bank Standard

    Зарплату за сентябрь работники банка получат наличными

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, получат заработную плату за сентябрь наличными. Об этом сообщил Report ликвидатор банка – Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF).

    Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками 30 сентября аннулировала лицензию Bank Standard. С этого дня все банковские операции были заморожены, поэтому работники банка не смогли получить зарплату за сентябрь.

    В ADİF заявили, что некоторые сотрудники банка пока останутся на своих должностях. Зарплата за октябрь и последующие месяцы им будет выплачиваться через Muganbank: "Мы планируем заказать пластиковые карты Muganbank. С этого месяца зарплата работников Bank Standard будет перечисляться на эти карты". 

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