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МСП в регионах будут иметь доступ к выгодным условиям кредитования

МСП в регионах будут иметь доступ к выгодным условиям кредитования Разработана специальная программа по обеспечению доступа малых и средних предпринимателей к более выгодным условиям кредитования в регионах Азербайджана.
Финансы
18 мая 2023 г. 15:04
МСП в регионах будут иметь доступ к выгодным условиям кредитования

Разработана специальная программа по обеспечению доступа малых и средних предпринимателей к более выгодным условиям кредитования в регионах Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель правления и главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев.

Он отметил, что сфера МСП является одним из важнейших сегментов: "Центральным банком Азербайджана, Министерством экономики и Ассоциацией банков проводится совместная работа. Мы считаем, что благодаря этой программе кредиты будут доступны малому и среднему бизнесу на более выгодных условиях. Реализация программы ожидается до конца года".

Орхан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, вчера заявил Report, что в качестве внешнего источника финансирования субъектов МСП выступают в основном банки, главная проблема которых - высокие проценты и жесткие требования залога: "Наряду с этим, имеется информация об отсутствии интереса к предоставлению льготных кредитов банками микро-и малым предпринимателям, предоставлении предпринимателям внутренних кредитов, а также отказе в предоставлении льготных кредитов на земельные участки, не имеющие выписки".

"Еще одна сложность заключается в том, что залоговое обеспечение в регионах в большинстве случаев не принимается банками. Мы ведем активную работу по этой проблеме как с Центральным банком, так и с Ассоциацией банков", - добавил глава KOBİA.

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Версия на азербайджанском языке Regionlarda KOB-ların sərfəli kredit şərtlərinə əlçatanlığı üçün proqram hazırlanıb

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