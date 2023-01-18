Может ли возродиться лизинговый рынок в Азербайджане?

В Азербайджане ожидаются изменения в сфере лизинговой деятельности. Новый закон "О лизинге" в настоящее время находится на стадии рассмотрения

В Азербайджане ожидаются изменения в сфере лизинговой деятельности. Новый закон "О лизинге" в настоящее время находится на стадии рассмотрения. После принятия закона деятельность лизинговых компаний будет контролироваться Центральным банком Азербайджана (ЦБА). Какие позитивные новшества ожидаются на рынке и как возродить эту сферу?

Руководитель Общественного объединения “Центр содействия развитию малых и средних предприятий” Илькин Гараев сказал Report, что регулирование рынка лизинга Центральным банком может оказать на него положительное воздействие:

"Однако главным вопросом развития рынка является наличие финансового ресурса, доступ лизинговых компаний к финансовым ресурсам должен быть расширен. Если лизинговые компании по-прежнему будут брать деньги в кредит у материнского банка, а условия лизинга будут более жесткими, чем условия кредита, эффект от изменений будет очень небольшим. Но если использовать опыт развитых стран, это окажет очень положительное влияние на рынок. Особенно в нынешней экономической ситуации существует большая потребность в лизинге для расширения производственных мощностей, снижения зависимости от импорта. Для развития рынка необходимо также упростить привлечение в Азербайджан международных лизинговых компаний".

Гараев считает, что для лизинговой деятельности должна быть лицензионная система и минимальные требования к капиталу: "Но все же при лицензировании необходимо учитывать и анализировать уставный капитал, финансовые ресурсы субъекта предпринимательства, осуществляющего лизинговую деятельность. В целом, расширение инструментов лизинга и прочих финансовых инструментов имеет большое значение, особенно для развития производственных и хозяйственных сфер. К сожалению, этот рынок у нас еще не развит”.

По мнению эксперта по рынку лизинга Джейхуна Нагиева, решение проблем на рынке не всегда зависит от принятия какого-либо закона: "Этот процесс должен сформироваться в основном после решения вопросов, связанных с налоговым администрированием. С 1996 года ведутся дискуссии по этим вопросам, происходит обмен мнениями с представителями правительства, вносятся определенные предложения. К сожалению, при решении проблем не учитываются реальные моменты. В настоящее время процессы в этой сфере регулируются Гражданским кодексом. Эффективность внедрения системы лицензирования напрямую связана с урегулированием налогового администрирования. За рубежом существует такая практика, что если какой-то субъект хозяйствования не может в течение определенного срока возместить НДС, уплаченный при импорте оборудования за счет лизинга, то эти средства могут быть возвращены ему из бюджета. А у нас такого механизма нет. Правда, по закону у нас также этот НДС должен быть возвращен в течение 45 дней. Но реальность такова, что вернуть его практически невозможно. Решение этих проблем может быть результатом определенных концептуальных шагов, а не только изменения законодательства”.

Он отметил, что государственное регулирование лизинговой деятельности должно осуществляться с учетом текущих реалий и проблем на рынке: "В 2011-2012 годах объем лизингового портфеля составлял 600-700 млн долларов США. Сегодня в Азербайджане практически нет рынка лизинга, и объем портфеля не превышает 50 млн манатов.

В международной практике существует две методики расчета на рынке лизинга. По одной из них объем рынка лизинга в стране должен составлять 10% от общего объема капитальных вложений в основные средства, по другой - 1-2% ВВП. Согласно этой теории, сегодня объем рынка лизинга в Азербайджане должен составлять около 1-1, 5 млрд долларов США".

Джейхун Нагиев считает, что пока не будут учтены все эти вопросы, вряд ли в стране произойдет серьезное оживление рынка лизинга.