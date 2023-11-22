Мозговой центр Азербайджана подписал меморандум о взаимопонимании с SESRIC

В Баку подписан меморандум о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Центром статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) при Организации исламского сотрудничества (

В Баку подписан меморандум о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Центром статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) при Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, подписи под документом поставили исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы и генеральный директор SESRIC Захра Зюмрут Сельчук.

Гасымлы выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между мозговыми центрами Азербайджана и SESRIC.

Он также рассказал о перспективах совместной деятельности исследовательских центров стран ОИС.