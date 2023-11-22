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Мозговой центр Азербайджана подписал меморандум о взаимопонимании с SESRIC

Мозговой центр Азербайджана подписал меморандум о взаимопонимании с SESRIC В Баку подписан меморандум о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Центром статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) при Организации исламского сотрудничества (
Финансы
22 ноября 2023 г. 10:58
Мозговой центр Азербайджана подписал меморандум о взаимопонимании с SESRIC

В Баку подписан меморандум о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Центром статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) при Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, подписи под документом поставили исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы и генеральный директор SESRIC Захра Зюмрут Сельчук.

Гасымлы выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между мозговыми центрами Азербайджана и SESRIC.

Он также рассказал о перспективах совместной деятельности исследовательских центров стран ОИС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın beyin mərkəzi SESRIC ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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