Мовлан Пашаев: 20% женщин подвергаются гендерной дискриминации при приеме на работу

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Исследования показали, что 20% женщин подвергаются гендерной дискриминации при приеме на работу.

Как сообщает Report, об этом сказал управляющий партнер PriceWaterhouseCoopers Azerbaijan и член Совета директоров Американской торговой палаты (AmCham) в Азербайджане Мовлан Пашаев.

По его словам, по многим должностным позициям существуют гендерные стереотипы: "Существует мнение, что главным бухгалтером обязательно должна быть женщина, а главным юристом - мужчина".

Представитель PwC считает, азербайджанское законодательство поддерживает "наказание" женщин: "70% женщин, находящихся в декретном отпуске, хотели бы вернуться на работу. Но только 20% из них возвращаются на работу на такую же или более высокую зарплату. Другая часть начинает работать за меньшую зарплату. Другими словами, женщины "наказываются". Азербайджанское законодательство не создает максимальных условий для женщин. Например, женщина в декретном отпуске получает максимум 2 тыс. манатов. Даже если ее зарплата составляет 5 тыс. манатов, она получит 2 тыс. Мы выступаем за изменение этого закона и вновь выдвинем свои предложения".