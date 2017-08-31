Москва может создать свою криптовалюту

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В будущем Москва может начать выпуск собственной криптовалюты.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, возможность этого допустил председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков в ходе открытого разговора с основателем блокчейн-платформы Ethereum Виталием Бутериным.

По словам Бутерина, криптовалюты вряд ли смогут полностью заменить другие виды денег: "Я думаю, что через 20, 30 или 40 лет у нас будет очень много разных видов валют в одном кошельке".

"Бутерин предположил, что в будущем даже города могут начать выпуск собственных криптовалют, например Moscowcoin", - отметил Горьков.

Отметим, что ранее руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил, что Россия станет самым передовым государством мира в случае создания крипторубля.