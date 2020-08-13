Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики

Только совершенствование законодательства поможет избежать проблем с возвратом вкладов физлиц в ликвидируемых банках

Конституционный суд (КС) Азербайджана, как и ожидалось, принял позитивное решение относительно возврата незастрахованных депозитов в трех местных банках, объявленных банкротами весной этого года. Так, согласно постановлению КС, будут выданы компенсации и по вкладам, которые на данный момент заблокированы в находящихся в процессе ликвидации AGBank, NBC Bank и Atabank. Как сообщили в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF), процесс будет запущен уже с 14 августа.

«Ошибка» на ошибке

Как известно, эта неприятная, точнее, возмутительная ситуация возникла потому, что данные банки, игнорировали запрет регулятора на прием депозитов. Как отмечал ранее исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Турал Пириев, больше всего преуспел в этом деле AGBank, для которого запрет действовал еще с 10 октября 2017 года, и NBCBank (запрет действовал с 27 января 2020 года). В результате пострадали 800 клиентов AGBank, вклады которых, а это в сумме 49,2 млн манатов, после начала процесса ликвидации банка были заблокированы. В NBC Bank эта цифра почти в 4 раза меньше - 12,8 млн манатов, а в Atabank мизер. Только лишь от клиентов еще одного закрытого в этом году банка - Amrah Bank, вообще таких обращений не поступало.

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Надо сказать, проблема намеренно незастрахованных вкладов не нова для Азербайджана, уже был громкий скандал, связанный с Demir Bank, лицензия которого была отозвана в 2017 году. И тогда ADIF направил письмо в Кабинет министров, который в свою очередь обратился в Конституционный суд, принявшего решение по обеспечению выплаты компенсаций вкладчикам.

На этот раз ADIF также пошел по «проторенному пути» и встал на сторону вкладчиков «поневоле». В итоге 10 августа было опубликовано решение Центрального пленума КС, согласно которому проблемы с заблокированными депозитами в AGBank, NBC Bank и Atabank должны быть решены в пользу клиентов.

При этом указывается, что в депозитном портфеле по 283 клиентам Atabank произошли ошибки, и их вклады, несмотря на то, что были застрахованы, зарегистрированы как незастрахованные. Это произошло в период миграции филиалов банка, когда вместо дат, указанных в депозитных договорах, были отражены даты миграции. Таким образом, эти депозиты «по ошибке» попали в список незастрахованных. Да и в остальных банках параллельно с продолжением незаконного приема вкладов, производились и другие махинации с застрахованными депозитами – увеличивался их размер, менялись условия.

Законное решение

Однако КС, руководствуясь Статьей 12 Конституции АР, которая гласит, что обеспечение достойного уровня жизни граждан Азербайджана является высшей целью государства, а также статьями 47 и 48 Закона АР «О банках» и статьей 2.1.2.6 Закона АР «О страховании вкладов», приняло решение во всех этих случаях считать депозиты застрахованными.

Кроме этого, в соответствии со статьей 944.1 Гражданского Кодекса АР договор банковского вклада считается заключенным с момента передачи вкладчиком депозита в банк и должен приниматься как предварительный (основной) договор. Дата миграции вклада в систему не может считаться моментом заключения депозитного договора.

Таким образом, в очередной раз решена проблема более 1 300 граждан Азербайджана, столкнувшихся с указанными препонами в получении компенсации. Деньги им будут выплачены также из средств ADIF, точнее из 670 млн манатов, которые фонд выделил на оплату компенсаций AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank. Отметим также, что по данным на 6 августа, ADIF уже выплатил клиентам этих банков 402,3 млн манатов из этих средств посредством банков-агентов Kapital Bank и Международного банка Азербайджана.

При этом некоторые эксперты считают более целесообразным, чтобы именно эти, незаконные случаи, оплачивались из личных средств руководства тех банков. По их мнению, это хоть как-то могло посодействовать к более ответственному отношению банкиров к вкладам клиентов в будущем.

Пробелы в законодательстве

Для клиентов, оказавшихся «у разбитого корыта», в любом случае важно получить компенсацию по своему вкладу, ведь о том, что он не страхуется, им было не известно.

Дело в том, что решения регулятора о вводимых запретах или ограничениях на приемы депозитов в том или ином банке, до сих пор является информацией, скрытой для общественности. По мнению первого зампреда Центрального банка Азербайджана Алима Гулиева, раскрытие этих данных может нанести серьезный ущерб, как самому банку, так и финансовой стабильности в целом.

Логично ли в целом подобные ограничения? Цель регулятора в данном случае в том, чтобы банк как бы «осознал» серьезность ситуации и исправил негативные моменты в своей деятельности, не обременяя себя еще большими финансовыми обязательствами. Но при этом, в глазах текущих и потенциальных клиентов он все еще остается «здоровым» банком. Если банк начнет отказывать в приеме вкладов, то это сразу же вызовет подозрения в его устойчивости, информация распространится (благо в эру соцсетей это происходит очень быстро), и тогда о восстановлении банка уж точно можно забыть. С другой стороны, прием депозитов – ключевая функция жизнедеятельности любого банка, и без нее он должен переквалифицироваться в небанковское кредитное учреждение.

То есть, банки с данным ограничением вводятся в безвыходное положение – чтобы выживать, приходится идти на нарушение закона. Причем, как верно указывают эксперты, «вычислить» незаконные действия банкиров-мошенников было бы не так уж и сложно, если бы статистика, которую они предоставляют регулятору - ЦБА и ADIF, была бы более детальной. Но здесь вины банков нет – закон не требует обнародования реестра по каждому клиенту, достаточно предоставления всего лишь общей квартальной отчетности.

Все это в итоге говорит о серьезных пробелах в законодательстве, из-за которых в итоге страдают лица, доверившие банкам свои накопления, ADIF, которому в итоге приходится изыскивать дополнительные средства, чтобы выплатить все компенсации, да и в целом все эти негативные моменты – серьезный урон по имиджу всей банковской системы страны.

Как обещают в ADIF и Центробанке, учитывая «уроки прошлого», уже начата работа над усовершенствованием законодательства. Напомним, что 4 декабря 2020 года истекает срок действия системы полного страхования вкладов в Азербайджане, и по логике, новшества в законодательство должны быть готовы уже к этому сроку.

Финансовый эксперт Гулу Нуриев