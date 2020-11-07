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Мошенники нашли необычный способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли необычный способ кражи денег с банковских карт В соцсетях появился фейковый ролик
Финансы
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7 ноября 2020 г. 17:10
Мошенники нашли необычный способ кражи денег с банковских карт

Злоумышленники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства.

Как передает Report, об этом РИА Новости рассказала эксперт российского Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.

В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение десяти минут, причем жителям не только России, но и СНГ. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты.

"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет", — предупреждает Шумакова.

Злоумышленники ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый россиянин якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.

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Версия на азербайджанском языке Fırıldaqçılar bank hesablarından pul oğurlamaq üçün yeni üsul tapıb

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