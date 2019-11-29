Мошенники изобрели новый способ хищения с карт

Мошенники нашли новый способ хищений с банковских карт — пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством.

Как передает Report со ссылкой на «Известия», злоумышленники якобы случайно забывают карту в банкомате и просят ее вытащить оказавшегося рядом человека, рассказал изданию пользователь Facebook Серж Гатилов. После того, как тот возвращает карту, злоумышленник проверяет ее баланс и утверждает, что с его счета пропали деньги (от 5 до 15 тыс. рублей), и вынуждает вернуть эту сумму. Тут же находится и свидетель процесса, который подтверждает версию «жертвы». Дальше «пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев и доказать, что деньги пропали именно по вашей вине, будет легко. В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек.

По новой схеме мошенничества «работает» организованная группа с ключевым действующим лицом, которое и расставляет цели, уверен адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. По его словам, обычно выбирается место и время, когда у банкоматов немного людей. Такие ситуации никогда не возникают в офисах банков или в людных местах.Также злоумышленники будут «обрабатывать» не каждого человека.

Как советуют эксперты, не стоит извлекать чужие карты из банкоматов, а также трогать карты, лежащие на банкомате. В случае, если человек все-таки достал чужую карту, и ему начинают угрожать, лучше вызвать полицию самому. Доказать вину в мнимой краже злоумышленники не смогут — на банкоматах установлены камеры, а проводимые по каждой карте операции фиксируются банком.