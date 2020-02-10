Мошенники используют новый способ хищения денег со счетов

Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей.

Как передает Report, об этом сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».

Преступники представляются сотрудниками банка и рассказывают о получении заявления на закрытие счета. Они уточняют у клиента, в какое отделение банка он мог бы прийти лично, чтобы провести операцию. Когда клиент рассказывает, что не просил закрывать счет, ему предлагают «защитить» деньги и перевести их на «безопасный» счет.

В Центробанке и кредитных организациях рассказали, что им известно о новой схеме мошенничества. «Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета,— объяснил замдиректора департамента ЦБ Артем Сычев.— Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет».

По мнению представителей банков, новый механизм по цели не отличается от предыдущего, поскольку главная задача преступников — выяснить персональные данные для увода средств. Мошенникам становится сложнее создать эффект неожиданности, вывести человека из равновесия, войти в доверие и получить необходимые данные.

Однако новая методика оказалась опаснее предыдущей, считают эксперты. Банки действительно не звонят клиентам, чтобы провести операцию или сказать, что со счетами происходит что-то подозрительное, но в случае закрытия счета все может быть сложнее — некоторые кредитные организации, особенно с небольшим количеством клиентов, иногда могут звонить клиентам с похожим обращением о закрытии отделения.