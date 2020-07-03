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Мосбиржа запускает торги иностранными акциями

Мосбиржа запускает торги иностранными акциями Ранее сообщалось, что Мосбиржа планирует допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов
Финансы
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3 июля 2020 г. 19:02
Мосбиржа запускает торги иностранными акциями

Московская биржа планирует 17 августа 2020 года запустить торги иностранными акциями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Подтверждаем, что ориентируемся на 17 августа", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа планирует допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов, которые входят в индекс S&P 500.

Допуск иностранных бумаг к торгам будет осуществляться в два этапа. До конца лета начнутся торги акциями 25-30 иностранных компаний, далее список будет доведен до 50 компаний до конца 2020 года.

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