Мосбиржа начнет торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию с 4 апреля

С 4 апреля Московская биржа начнет торги на срочном рынке фьючерсными контрактами на пары дирхам ОАЭ - российский рубль (AED) и индийская рупия - российский рубль (INR).

С 4 апреля Московская биржа начнет торги на срочном рынке фьючерсными контрактами на пары дирхам ОАЭ - российский рубль (AED) и индийская рупия - российский рубль (INR).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба биржи.

"Мы видим запросы клиентов на быструю реакцию со стороны инфраструктуры в связи со стремительно изменяющимися условиями на глобальных рынках", - сказала руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева.

Фьючерс на курс дирхам ОАЭ - российский рубль будет торговаться лотами 1 тыс. дирхамов ОАЭ. Минимальный шаг цены - 0,001 российского рубля. Стоимость минимального шага цены - 1 руб.

Фьючерс на курс индийская рупия - российский рубль будет торговаться лотами 10 тыс. индийских рупий. Минимальный шаг цены - 0,0001 российского рубля. Стоимость минимального шага цены - 1 руб.

Участникам рынка будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023, а также с исполнением в марте 2024. Цена исполнения контракта будет равна значению курса ЦБ РФ за единицу валюты, установленному в день исполнения контракта, округленному до минимального шага.

К 9 марта 2023 доля валютной пары доллар - рубль в обороте биржевых торгов в феврале сократилась до минимального значения за последние годы: показатель составил 36% против 40% в январе.