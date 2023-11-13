Morgan Stanley ждет снижения ставки ФРС США на 300 б.п. к концу 2025 года

Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать базовую процентную ставку в июне 2024 года и опустит ее на 300 базисных пунктов (б.п.) к концу 2025 года.

Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать базовую процентную ставку в июне 2024 года и опустит ее на 300 базисных пунктов (б.п.) к концу 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой прогноз сделали аналитики Morgan Stanley.

Они полагают, что ФРС уменьшит ставку на 25 б.п. в июне 2024 года и продолжит опускать ее на такую же величину на каждом последующем заседании. В результате к концу 2025 года ставка снизится до 2,375% (середина диапазона 2,25-2,5%).

"Сохранение высоких процентных ставок в течение длительного времени станет серьезным сдерживающим фактором для экономики, который нивелирует позитивный импульс от бюджетных расходов, - отмечается в обзоре. - Мы по-прежнему полагаем, что Федрезерв обеспечит "мягкую посадку" экономике, однако в условиях слабых темпов экономического роста страх рецессии будет сохраняться".

Эксперты Goldman Sachs Group Inc., тем временем, ожидают, что ФРС начнет снижение ставки лишь в четвертом квартале следующего года. По их прогнозу, американский ЦБ уменьшит ставку на 25 б.п. в октябре-декабре 2024 года и в дальнейшем будет снижать ее раз в квартал до середины 2026 года. Таким образом, по прогнозу Goldman, за этот период ставка уменьшится на 175 б.п., до 3,5-3,75%.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам сентябрьского заседания американского ЦБ, предполагает, что к концу 2025 года базовая ставка будет находиться на уровне 3,9%.

По прогнозу Morgan Stanley, безработица в США в 2025 году достигнет 4,3% (3,9% в октябре текущего года), ВВП увеличится на 1,4%, а базовая инфляция (индекс CPE Core) составит 2,1%.

Эксперты Goldman прогнозируют безработицу на уровне 3,6%, темпы роста ВВП США на уровне 1,9% и базовую инфляцию в 2,2%.