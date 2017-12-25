Morgan Stanley: Реальная стоимость биткоина не превышает и нуля

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Реальная стоимость биткоина не превышает и нуля.

Как сообщает Report со ссылкой на Business Insider, аналитик Morgan Stanley Джеймс Фоссет разослал клиентам компании аналитическую записку, предполагающую, что истинная ценность биткоина может быть равна нулю.

В записке под названием Bitcoin Decrypted не обозначена целевая цена для биткоина. В разделе "Попытки оценить биткоин" Фоссет объясняет почему так сложно определить стоимость криптовалюты: биткоин не похож на валюту, он не похож на золото и его сложно масштабировать.

"Очень сложный вопрос, но вот несколько пунктов для рассмотрения: Может ли биткоин оцениваться как валюта? Нет. У биткоина нет процентной ставки. Как цифровое золото? Возможно. Но биткоин не имеет внутреннего использования, как золото в электронике и ювелирных изделиях. Но инвесторы, похоже, приписывают ему некоторую ценность. Является ли он платежной сетью? Да, но ее сложно масштабировать и не взимать комиссию за транзакции. Средний объем торгов биткоином составляет 3 млрд долларов (за последние 30 дней) против 5,4 трлн долларов на валютном рынке. Объем суточных покупок в биткоинах составляет менее 300 млн долларов против 17 млрд долларов в системе Visa", – говорится в записке.

Фоссет подкрепил свои аргументы графиком, который показывает, сколько онлайн-ритейлеров из списка топ-500 принимают биткоины под заголовком: "Практически никто не принимает, а доля поддержки продолжает сокращаться".