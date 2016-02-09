Morgan Stanley прогнозирует ускорение снижения российской экономики

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Один из крупнейших инвестиционных банков мира Morgan Stanley ухудшил прогноз падения ВВП России в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Интерфакс, банк объясняет свое решение предсказанным ранее снижением цен на нефть. Отметим, что в соответствии с новой версией прогноза в 2016 году ВВП России сократится на 2,1% против ранее прогнозировавшегося снижения его на 0,8%. В 2017 году российская экономика, как ожидается, вырастет, но всего на 0,9%, а не на 1,7%.

Ранее аналитики Morgan Stanley предупредили, что, вопреки прежним прогнозам, мировые цены на нефть во второй половине 2016 года не будут расти и даже могут еще сильнее упасть. Если выпущенный ранее прогноз предусматривал повышение средней стоимости барреля Brent в октябре-декабре 2016 года до 59 долларов, то теперь эксперты ждут не роста, а падения до 29 долларов. В соответствии с базовым сценарием Morgan Stanley средняя стоимость барреля Brent останется на уровне 30–31 долларов вплоть до осени 2016 года, а в последнем квартале упадет до 29 долларов. При пессимистичном сценарии средняя цена на нефть может упасть и до 20 долларов за баррель.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ожидает по итогам 2016 года ускорение снижения ВВП России, и низкие темпы экономического роста в 2017 году.