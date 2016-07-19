​Morgan Stanley: ФРС не повысит ставки до 2018 года

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) не пойдет на увеличение процентных ставок до 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, такой вывод сделан в последнем обзоре аналитиков Morgan Stanley. В банке подчеркнули, что рост процентных ставок навряд ли возможен из-за слабого экономического роста в стране.

Главный стратегический специалист банка Morgan Stanley Эндрю Шитс заявил, что в последующие 12 месяцев можно будет наблюдать слабый и даже разочаровывающий рост мировой экономики на развитых рынках, и в первую очередь это касается США.

В Morgan Stanley посчитали, что рост экономики США окажется в 2017 году на уровне 1,5%, в то время как консенсус-прогноз составил 2,3%. Экономический рост в странах с развитым рынком аналитики банка оценили в 1,4% в 2016 году и в 1,2% в 2017 году, хотя в 2015 году рост составил 1,9%.