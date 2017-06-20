Morgan Stanley: Цель ОПЕК выглядит труднодостижимой в обозримом будущем

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Несмотря на усилия ОПЕК, процесс нормализации запасов идет очень медленно и приведение их уровня к пятилетнему среднему значению выглядит трудноосуществимой целью. В отсутствие заметного замедления активности в сланцевой отрасли США ОПЕК, чтобы избежать роста запасов, придется пойти на продление сделки об ограничении добычи вплоть до конца 2018 года. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете американского банка Morgan Stanley.

Данные по погрузкам и трекингу судов предполагают, что объем нефти, хранящейся "в море" с начала мая растет в среднем на 800 тыс. баррелей в сутки, при этом объем погрузок в танкеры продолжает увеличиваться. Тем временем, темпы роста нефти в хранилищах на суше с конца мая составили в среднем 130 тыс. баррелей в сутки. В Morgan Stanley полагают, что глобальный объем запасов в этом году сократится, однако к концу года он все равно на 140 млн баррелей будет превышать средний уровень за последние пять лет (на данный момент превышение составляет 300-350 млн баррелей).