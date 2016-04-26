​Moodys: По созданию новых рабочих мест Азербайджан занимает 4-е место

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане рост использования электронных средств оплаты добавил 70 млн. долларов США к ВВП страны и способствовал росту потребительских расходов на 0,06% в среднем в год в период с 2011 по 2015 гг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Moody's Analytics, в котором было проанализировано влияние электронных платежей на экономический рост в 70 странах мира.

По результатам исследования, развитие безналичных платежей также способствовало созданию в этот период ежегодно в среднем 1130 новых рабочих мест: "По созданию новых рабочих мест Азербайджан занимает 4-е место в рейтинге".

Наибольший прирост ВВП зафиксирован в странах, где за исследуемый период был отмечен максимальный рост уровня использования платежных карт. По использованию карт Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ с показателем 0,03%.