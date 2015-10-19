​Moody's: Значительные валютные резервы Азербайджана позволят покрыть бюджетные дефициты в период низких цен на нефть

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Во Франкфурте опубликован очередной доклад международного рейтингового агентства Moody's по экономике Азербайджана. В докладе говорится, что в подтверждении суверенного рейтинга государственных облигаций Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом сыграл основную роль высокий уровень валютных резервов страны, создающий "буферный" эффект для предотвращения негативных влияний.

Как сообщает Report, по мнению агентства, хотя падение цен на нефть оказало "шоковое" воздействие и давление на зависимую от нефтяных доходов азербайджанскую экономику, валютные резервы в размере 42 млрд. долларов по состоянию на конец второго квартала 2015 года позволят смягчить это давление.

Аналитик Себастьян Беккер отметил, что "значительные валютные резервы Азербайджана позволят правительству покрыть бюджетные дефициты в период низких цен на нефть, преодолеть последствия слабого экономического роста и снижения бюджетных доходов".

"Высокие нефтяные доходы за последнее десятилетие способствовали низкому уровню внешней задолженности Азербайджана, и создали условия для накопления Центральным банком Азербайджана и Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики значительных валютных резервов. Тем не менее, зависящий от нефтяных доходов Азербайджан остается уязвимым в случае дальнейшего снижения цен на нефть. Правительство должно направить доходы от нефти на развитие ненефтяного сектора", - добавил Беккер

Moody 's отмечает, что вхождение на рынок иранской нефти после снятия экономических санкций еще больше снизит цены на нефть в 2016 году. "Хотя это окажет отрицательное влияние на экономику Азербайджана, однако восстановление торговых отношений с соседним Ираном позволит компенсировать возникшие трудности", - считают эксперты Moody's.