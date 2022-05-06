Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России из-за санкций

В России применение криптовалют неэффективно из-за ограничений рынка.

В России применение криптовалют неэффективно из-за ограничений рынка.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody's.

"Криптовалюты в условиях санкций неэффективны для России из-за ограниченного рынка и применения на биржах механизмов по отслеживанию платежей", — сказано в документе.

В Moody's добавили, что криптовалюты не смогут помочь РФ в борьбе с санкциями Запада, которые ограничивают международные финансовые операции.

5 мая криптобиржа Coinbase решила заблокировать счета россиян до 31 мая 2022 года в рамках пакета антироссийских санкций, принятых Евросоюзом 8 апреля. Они запрещают криптобиржам обслуживать счета россиян с балансом более 10 тыс. евро.