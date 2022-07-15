Moody's заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на его сайте.

В среду истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов США по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Минфин Белоруссии провел платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты. "Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт", - говорится в сообщении агентства.

В конце июня белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A.