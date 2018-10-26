Moody's: Ужесточение американских санкций в отношении России не должно сказаться на рейтинге страны

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Ужесточение американских санкций в отношении России не должно сказаться на рейтинге страны, однако прогноз может быть ухудшен до стабильного".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

По словам Линдоу, в случае ужесточения санкции в рейтинговом агентстве возьмут паузу, чтобы пересмотреть их фактическое влияние на кредитный профиль России. Как ожидается, санкции не повлекут за собой понижение рейтинга страны. Тем не менее прогноз может быть ухудшен с "позитивного" до "стабильного", предупредила Линдоу.

Уточняется, что Moody's дало России "позитивный" прогноз в январе этого года.