Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу России

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Агентство Moody's подтвердило рейтинг государственных облигаций России на уровне "Ba1" и повысило прогноз по рейтингу с негативного на стабильный.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, Moody's объяснило свое решение тем, что российское правительство сформировало трехлетнюю стратегию бюджетной консолидации, что позволит значительно снизить зависимость от нефтегазовых доходов. В результате Россия сможет пополнить свои международные резервы. Агентство отмечает, что российская экономика демонстрирует восстановление после двухлетней рецессии. Потенциал роста ВВП сохраняется в диапазоне 1,5-2%.

Напомним, что агентство S&P улучшило прогноз по рейтингу России до стабильного уровня еще в сентябре прошлого года. Агентство Fitch - единственное из трех держит российский рейтинг на инвестиционном уровне, а прогноз по рейтингу до стабильного уровня был поднят в октябре прошлого года.