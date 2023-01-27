Moody's: Ставка ФРС в 2023 году не превысит 5%

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ходе январского и мартовского заседаний, также как и в декабре на 25 базисных пунктов (до 4,25-4,5%). Как передает Report,

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ходе январского и мартовского заседаний, также как и в декабре на 25 базисных пунктов (до 4,25-4,5%).



Как передает Report, об этом говорится в отчете Moody's Analytics.

"Таким образом, наш прогноз процентной ставки по федеральным фондам в 2023 году по-прежнему не превышает 5%. Мы ожидаем, что ФРС сохранит ставки на этом уровне, прежде чем снизит их на первом заседании в 2024 году. Это несколько более сдерживающий прогноз, чем в предыдущем базовом сценарии, который впервые был снижен на декабрьском заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMS) в этом году", - говорится в отчете.

Аналитики Moody's считают, что процентные ставки продолжат расти в начале 2023 года, поскольку Федеральная резервная система по-прежнему привержена борьбе с инфляцией.

"Тем не менее, политики замедлили темпы повышения до 50 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMS, повысив целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 425-450 базисных пунктов. Замедление следует за сигналами о том, что инфляция замедляется, о чем в первую очередь свидетельствуют два последовательных отчета об индексе потребительских цен, которые оказались лучше, чем ожидалось, в ноябре и декабре.

Наши предположения относительно ключевой ставки в прогнозе на январь аналогичны предыдущему базовому сценарию", - отмечается в отчете.

Moody's полагает, что денежно-кредитная политика будет оставаться ограниченной до конца 2025 года, когда ставка по федеральным фондам вернется к своей нейтральной ставке. Базовый прогноз отражает ожидания Moody's того, что инфляционное давление из-за трений со стороны предложения, энергетических рынков, рынка жилья и условий на рынке труда США продолжит смягчаться в течение года.

"Путь для ФРС остается узким: политики неоднократно указывали на жесткие условия финансового рынка как на центральный механизм денежно-кредитной политики для снижения спроса. Ястребиная риторика на декабрьской встрече отражала это беспокойство, однако, поскольку спрос в США демонстрирует признаки устойчивого охлаждения, сохранение процентных ставок на слишком высоком уровне в течение слишком долгого времени может привести к сдерживанию экономического роста и росту безработицы. Инфляция, таким образом, остается ключом к базовому прогнозу. В январском отчете ИПЦ вырос на 8% в 2022 году, в 2023 году ожидается рост на 4%, а в 2024 году - на 2,4% , что представляет собой разницу округления в меньшую сторону по сравнению с предыдущим базовым уровнем. Предположения относительно сдерживания инфляции не изменились и включают снижение нагрузки на цепочку поставок в США, рост ВВП ниже потенциального, снижение мировых цен на энергоносители и замедление роста номинальной заработной платы", - отмечают аналитики рейтингового агентства.