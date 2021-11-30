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Moody's: Соотношение проблемных кредитов азербайджанских банков является самым низким в СНГ

Moody's: Соотношение проблемных кредитов азербайджанских банков является самым низким в СНГ Отношение общего капитала азербайджанских банков к взвешенным рисковым активам находится на уровне 25%. По этому показателю Азербайджан является лидером среди стран СНГ.
Финансы
30 ноября 2021 г. 13:29
Moody's: Соотношение проблемных кредитов азербайджанских банков является самым низким в СНГ

Отношение общего капитала азербайджанских банков к взвешенным рисковым активам находится на уровне 25%. По этому показателю Азербайджан является лидером среди стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Banks - Emerging Markets 2022 Outlook международного рейтингового агентства Moody's.

Согласно документу, из стран региона этот показатель составляет 17% в Казахстане, 16% - в Узбекистане, 13% - в Армении, 12% - в Беларуси, 11,5% - в России и 11% - в Украине. В целом банки стран СНГ обладают достаточным капиталом и ликвидностью, чтобы выдержать неожиданную финансовую напряженность.

Отношение проблемных кредитов азербайджанских банков к общим кредитам составляет 8 %, а резервов по вероятным потерям к общим кредитам - 9%.

По отношению проблемных кредитов банков к общим кредитам наиболее высокие показатели в Украине (55%), Беларуси (15%), Казахстане (13 %). Отношение резервов по вероятным потерям к общим кредитам в этих странах составляет 49 %, 10% и 11% соответственно.

Moody's ожидает, что прогноз банков стран СНГ по кредитованию будет "положительным" в 21%, "стабильным"- в 71% и "негативным"- в 8%. Рейтинговое агентство понизило прогноз по турецким банкам до “негативного”.

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Версия на азербайджанском языке "Moody’s": "Azərbaycan banklarının problemli kreditlərinin nisbəti MDB-də ən aşağı göstəricidir”

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