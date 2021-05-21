Moody's сообщило о завершении периодического обзора рейтингов Азербайджана

Кредитный профиль Азербайджана (рейтинг эмитента Ba2) отражает экономическую мощь страны «ba3»

Международное рейтинговое агентство Moody's завершило периодический обзор группы эмитентов, в которую входит Азербайджан, и может включать соответствующие рейтинги по итогам обсуждения, состоявшегося 17 мая 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Moody's , в обзоре не участвовал рейтинговый комитет, и эта публикация не объявляет о действии кредитного рейтинга, при этом также отсутствуют указания на счет вероятности в ближайшем будущем действий по рейтингу кредитоспособности.

"Кредитные рейтинги или статус прогноза не могут быть изменены при обзоре портфеля, и, следовательно, это объявление не повлияет на них", - говорится в сообщении агентства.

Кредитный профиль Азербайджана (рейтинг эмитента Ba2) отражает экономическую мощь страны «ba3», которая уравновешивает умеренный уровень благосостояния и значительную подверженность экономики колебаниям цен на углеводороды; его институты имеют рейтинг «b1» и отражают, в том числе, уравновешенный подход в постепенном повышении надежности и эффективности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики; финансовая устойчивость правительства с рейтингом "а1", подкрепленная сильной позицией страны как нетто-кредитора, поскольку размер активов суверенного благосостояния покрывает весь прямой долг и гарантии правительства, несмотря на высокую долю долга в иностранной валюте; и его "ba" восприимчивость к рискам событий, вызванным сохраняющейся геополитической напряженностью с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

В этом документе кратко излагается точка зрения Moody's на дату публикации, и он не будет обновляться до следующего объявления о периодической проверке, которая будет включать существенные изменения в кредитных обстоятельствах (если таковые имеются) в течение промежуточного периода.