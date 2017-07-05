Moody's снизило прогноз по кредитному рейтингу Катара

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Катара со "стабильного" до "негативного".

Как сообщает Report со ссылкой на Moody's, определяющим критерием для снижения прогноза по рейтингу стали экономические и финансовые риски в связи с продолжающимся конфликтом между Катаром и группой стран, включая партнеров по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива: Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

По мнению Moody's, вероятность продолжения периода неопределенности и на 2018 год выросла, и данный конфликт вряд ли будет быстро разрешен в течение ближайших нескольких месяцев.

Ранее рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Катара с "АА" до "АА-". Рейтинг помещен в список на пересмотр с возможностью понижения.

Отметим, что 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Ливия и Йемен разорвали дипломатические связи с Катаром и прекратили с ним торговые и транспортные отношения.