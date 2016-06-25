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    Moody's снизил прогноз по кредитному рейтингу Великобритании до "негативного"

    При отсутствии торгового соглашения с ЕС рост ВВП Великобритании существенно снизится

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Международное агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу Великобритании до "негативного" со "стабильного".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении организации. Рейтинг государства был подтвержден на уровне "Аa1".

    "В ближайшие годы, в течение которых Великобритании придется выстраивать торговые отношения с ЕС, эксперты Moody's прогнозируют повышенную неопределенность и снижение уровня инвестиций, что приведет к слабому росту", - говорится в заявлении компании.

    Moody's отмечает, что при отсутствии торгового соглашения с ЕС рост ВВП Великобритании существенно снизится.

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