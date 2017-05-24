Moody's снизило кредитный рейтинг Китая

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая в национальной валюте и иностранной валюте с Аа3 до A1 и изменило прогноз по нему с негативного на стабильный. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что это решение отражает ожидание Moody's того, что в ближайшие годы финансовые возможности Китая несколько снизятся, а общий долг в экономике продолжит увеличиваться по мере замедления роста.

"Стабильный прогноз отражает нашу оценку того, что на уровне рейтинга А1 риски сбалансированы", - говорится в сообщении агентства.

Снижение рейтинга повлияло на основной фондовый индекс Китая - Shanghai Composite упал на 0,8% - до 3 037 пунктов. Китайский юань сохранил позиции на уровне 6,90 CNY/USD.