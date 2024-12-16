Moody's снизил кредитный рейтинг Франции

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до "Aa3" с "Aa2" и изменило его прогноз на "стабильный" с "негативного".

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до "Aa3" с "Aa2" и изменило его прогноз на "стабильный" с "негативного".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении агентства.

Moody's оценивает как "очень низкую" вероятность того, что новое правительство обеспечит стабильное сокращение дефицита бюджета с 2026 года. По прогнозам агентства, дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 6,3% ВВП, в 2027 году - 5,2%.

Существует риск длительного роста стоимости привлечения финансирования, что дополнительно снизит доступность долгового капитала.

"Это может создать негативный замкнутый круг из роста дефицита, роста долговой нагрузки и роста стоимости финансирования в условиях значительных годовых потребностей в заимствованиях", - говорится в его сообщении.

По прогнозам агентства, уровень госдолга Франции вырастет примерно до 120% ВВП в 2027 году со 113,3% ВВП в 2024 году.