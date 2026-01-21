Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Moody's: Снижение напряженности между Арменией и Азербайджаном стало приносить ощутимые результаты

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 21:06
    Moody's: Снижение напряженности между Арменией и Азербайджаном стало приносить ощутимые результаты

    Азербайджан с декабря 2025 года осуществил три поставки нефтепродуктов в Армению (через Грузию), что является сигналом начала прямой торговли и экономического взаимодействия между двумя странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody"s, переговоры Армении по закупкам нефти и нефтепродуктов с Азербайджаном продолжаются. По мнению авторов отчета, в случае успешного завершения переговоров могут ознаменовать структурный сдвиг после десятилетий изоляции и снизить зависимость Армении от российского топлива.

    "Геополитическая деэскалация может усилить региональную связанность и торговлю. После согласования условий мирного договора в марте был достигнут конструктивный прогресс во двусторонних отношениях Азербайджана и Армении. Дипломатические контакты между лидерами двух стран стали более частыми, включая знаковую совместную декларацию, подписанную при посредничестве США в августе 2025 года, которая закрепляет отказ от территориальных претензий, ускорение делимитации границы и возобновление транспортных маршрутов", - отмечает агентство.

    По оценкам Moody"s, снижение напряженности между двумя странами стало приносить ощутимые экономические результаты. "В частности, в октябре прошлого года Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию, что демонстрирует потенциал восстановления экономической связанности", - говорится в отчете.

    В январе текущего года США и Армения формализовали рамку реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity). Эта инициатива направлена на стимулирование региональной торговли, расширение транспортной связанности и создание новых маршрутов, связывающих Центральную Азию и Каспийский регион с Европой.

    Важно отметить, что данный коридор обеспечивает прямую связь Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой.

    Moody's Азербайджан Армения "Маршрут Трампа"

    Последние новости

    21:51
    Фото

    Лига чемпионов: Начался матч "Карабах" — "Айнтрахт"

    Футбол
    21:45

    ЕС заморозил торговое соглашение с США на фоне угроз Трампа

    Другие страны
    21:29

    Moody`s: Бюджетная позиция Азербайджана остается устойчивой

    Финансы
    21:26

    Восемь стран объявили о присоединении к Совету мира

    Другие страны
    21:16

    США вводят санкции против организаций в Газе за финансирование ХАМАС

    Другие страны
    21:06

    Moody's: Снижение напряженности между Арменией и Азербайджаном стало приносить ощутимые результаты

    Финансы
    20:52

    Объявлены стартовые составы команд "Карабах" и "Айнтрахт"

    Футбол
    20:46

    Япония выделит $6 млрд на гуманитарную и техническую поддержку Украины

    Другие страны
    20:44

    Азербайджан и США провели второе заседание Стратегической рабочей группы по ХСП

    Внешняя политика
    Лента новостей