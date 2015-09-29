​Moody's: Сближение Запада с Ираном сулит экономические дивиденды Азербайджану

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's отмечает, что соглашение Запада с Ираном по ядерной программе позволит Азербайджану несколько снизить напряжение в связи с падением цен на нефть.

Как сообщает Report, в докладе Moody's говорится, что соглашение с Ираном по ядерной программе и отмена экономических санкций будут способствовать развитию внешней торговли Азербайджана с Ираном. Будущие торговые и инвестиционные возможности позволять смягчить напряжение в Азербайджане, вызванное сокращением доходов из-за падающих цен на нефть.

Moody's отмечает, что Иран с численностью населения 78 млн. человек обладает 18-й крупнейшей экономикой в мире и 3-ей экономикой после России и Саудовской Аравии среди стран Среднего Востока, Совета сотрудничества Персидского залива и СНГ, что обещает большие перспективы для азербайджанской экономики.

Агентство также отмечает, что Азербайджан стал одной из первых стран, выразивших желание развивать торговые и инвестиционные связи с Ираном. Так, в апреле 2015 года делегация из официальных лиц Азербайджана провела ряд встреч в Иране, на которых обсуждались стратегические проекты. Встречи касались, в основном, развития нефтегазового сектора. Также в ходе встреч обсуждались вопросы создания совместных нефтегазовых предприятий, транспортной инфраструктуры, инжиниринга. В ходе визита подчеркнута заинтересованность Ирана в проекте "Южный газовый коридор", затронут вопрос проекта железнодорожной линии Север-Юг и строительства водных электростанций на азербайджано-иранской границе.

Moody's также отмечает, что в 2014 году 37% экономики и 90% экспорта Азербайджана приходилось на долю нефтегазового сектора. Развитие связей с Ираном внесет вклад в развитие ненефтяного сектора, что снизит зависимость Азербайджана от нефти. Агентство также отмечает, что развитие азербайджано-иранских связей обеспечит выход из Ирана в 25 стран Азии, что повысит доходы страны.

В докладе предполагается, что соглашение Ирана со странами "шестерки" и отмена санкций придутся, скорее всего, на первый квартал 2016 года.