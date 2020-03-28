​Moody's: Рост мировой экономики сменится спадом

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз глобального экономического роста на этот год с учетом распространения инфекции коронавируса (COVID-19).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Ранее Moody's прогнозировало, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,6%. Сейчас прогноз роста сменился спадом на 0,5%.

Агентство полагает, что коронавирус нанесет невиданный ущерб мировой экономике. Несмотря на принимаемые ведущими центробанками и правительствами решения, серьезные спады в ряде экономик, колебания на финансовых рынках создали ситуацию, напоминающую период глобального экономического кризиса 2008-2009 годов.

Moody's также снизил прогнозы по росту экономики США с 2,3% до 2%, а прогноз роста экономики Китая - с 5,1% до 3,3%. В Италии, которая серьезно страдает от коронавируса, в этом году ожидается сокращение экономики на 2,7%.