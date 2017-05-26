Moody's: Рост экономики Китая замедлится до 5%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что рост экономики Китая замедлится до 5% в ближайшие годы.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, прирост ВВП составил 6,7% в 2016 году.

Агентство также предупредило о возможности нового понижения суверенного рейтинга Китая в будущем, если страна не возьмет под контроль процесс наращивания государственного долга, заявил Reuters вице-президент по кредитной стратегии и стандартам рейтингового агентства Moody's Ли Сиуцзюнь.

Напомним, что 24 мая Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая с уровня Aa3 до A1. Если в будущем структурные реформы в Китае смогут помешать повышению госдолга его рычагов без увеличения рисков в банковском секторе и теневом банковском секторе, то это окажет положительное влияние на рейтинг Китая. Если есть признаки того, что долг Китая будет продолжать расти и темпы роста превысят наши ожидания, что приведет к нерациональному использованию капитала, тогда долг продолжит влиять на экономический рост в среднесрочной перспективе и негативно скажется на суверенном рейтинге".

Ли не назвал критического значения госдолга КНР, от которого отталкивается Moody's при определении рейтинга. Он также не дал временных рамок для дальнейших рейтинговых действий агентства.