Moody's: Рост экономики Китая замедлится до 5%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что рост экономики Китая замедлится до 5% в ближайшие годы.
Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, прирост ВВП составил 6,7% в 2016 году.
Агентство также предупредило о возможности нового понижения суверенного рейтинга Китая в будущем, если страна не возьмет под контроль процесс наращивания государственного долга, заявил Reuters вице-президент по кредитной стратегии и стандартам рейтингового агентства Moody's Ли Сиуцзюнь.
Напомним, что 24 мая Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая с уровня Aa3 до A1. Если в будущем структурные реформы в Китае смогут помешать повышению госдолга его рычагов без увеличения рисков в банковском секторе и теневом банковском секторе, то это окажет положительное влияние на рейтинг Китая. Если есть признаки того, что долг Китая будет продолжать расти и темпы роста превысят наши ожидания, что приведет к нерациональному использованию капитала, тогда долг продолжит влиять на экономический рост в среднесрочной перспективе и негативно скажется на суверенном рейтинге".
Ли не назвал критического значения госдолга КНР, от которого отталкивается Moody's при определении рейтинга. Он также не дал временных рамок для дальнейших рейтинговых действий агентства.
Cavid ƏzimovАвтор новости
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