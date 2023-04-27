Moody's рекомендует AIIB снизить темпы роста кредитования частного сектора

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) ожидает, чтобы к 2032 году около трети кредитного портфеля будет приходиться на заемщиков из частного сектора, тогда как на конец 2022 года их доля превышает 11%.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) ожидает, чтобы к 2032 году около трети кредитного портфеля будет приходиться на заемщиков из частного сектора, тогда как на конец 2022 года их доля превышает 11%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service в связи с подтверждением долгосрочного рейтинга эмитента в иностранной валюте и приоритетного необеспеченного рейтинга AIIB на уровне "Aaa".

"Такой сдвиг может негативно повлиять на кредитное качество и эффективность всего кредитного портфеля", - отмечает агентство.

Moody's считает кредитование частного сектора в развивающихся странах более рискованным, чем выдача суверенных кредитов. Однако, по оценке агентства, такой переход, скорее всего, займет больше времени, чем прогнозировал Банк, как показывает послужной список AIIB, а также опыт других международных банков развития.

"Первоначально AIIB стремился довести долю рисков в частном секторе до 20% уже к настоящему времени. К тому же солидная поддержка со стороны акционеров вряд ли изменится в ближайшие годы, учитывая важную роль AIIB в обеспечении финансирования инвестиций в инфраструктуру", - считает Moody's.

Согласно отчету, банк нацелен на значительное увеличение своего портфеля активов, связанных с развитием, примерно на 16% в год в среднем в течение следующих трех лет и почти вдвое в период с 2023 по 2028 год, учитывая весьма существенный запас оплаченного собственного капитала в распоряжении банка. Moody's ожидает, что показатели ликвидности ослабнут по сравнению с текущими повышенными уровнями, но останутся высокими и управляемыми разумно, в то время как AIIB еще больше расширит свой профиль финансирования.

AIIB является одним из немногих международных банков развития с глобальной базой акционеров, близкой к Группе Всемирного банка. По состоянию на март 2023 года в банке насчитывается 106 утвержденных членов, в том числе 51 региональный член, 55 нерегиональных членов, а также 14 потенциальных членов. Около 40% членов не берут займов, и многие из них представляют собой страны с развитой экономикой с высоким рейтингом, способные оказывать поддержку самому банку.

Moody's считает, что из-за большой глобальной членской базы финансовые/экономические связи между членами ниже, чем у некоторых из его коллег, более ориентированных на регионы.

"Китай остается крупнейшим акционером с долей 31%. До сих пор он проявлял свою важную роль с осторожностью, и нет никаких признаков того, что геополитическая напряженность влияет на банк. Существует большая вероятность того, что китайское правительство и другие акционеры, стратегически заинтересованные в поддержке операций банка, предоставят экстраординарную поддержку сверх своих договорных обязательств, если она когда-либо понадобится", - полагает Moody's.

Напомним, что доля участия Азербайджана в капитале Азиатского банка инфраструктурных инвестиций составляет 0,26%.

Долевое участие Азербайджана в банке в номинальном выражении составляет 254 млн долларов США.

AIIB был учрежден 29 июня 2015 года, в связи с чем в Пекине 57 стран подписали соглашение. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года.

Банк профинансировал в 2017 году проект Трансанатолийского газопровода, выделив 600 млн долларов США, а в рамках программы "Активное вмешательство в COVID-19 и поддержка расходов” в 2021 году было предоставлено Азербайджану 350 млн долларов США.