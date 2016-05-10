​Moody's: Рецессия в экономике России негативно повлияет на рейтинг Азербайджана

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Рецессия в экономике России будет негативно влиять на суверенные рейтинги стран СНГ в течение следующих двух лет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз приводит в докладе международное рейтинговое агентство Moody's.

По прогнозу агентства, у пяти из девяти стран СНГ сохранятся негативные прогнозы, что отражает возможность понижения их суверенных рейтингов в дальнейшем.

"Экономики, финансовые сектора и бюджеты стран СНГ будут по-прежнему зависеть от низких цен на нефть. Это будет сдерживать рост суверенных рейтингов этих стран в течение следующих двух лет", - считает эксперт Moody's Кристин Линдоу. Россия, Казахстан и Азербайджан также входят в список этих стран.