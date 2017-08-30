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    Moody's прогнозирует рост ВВП России в ближайшие два года на 1,5%

    Снижение инфляции приведет к смягчению монетарной политики

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует рост ВВП России в 2017 и 2018 годах на уровне 1,5%. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в аналитическом обзоре Moody's Investors Service

    Согласно обзору, эксперты агентства прогнозируют годовую инфляцию в РФ на конец 2017 года на уровне 3,8%, а затем на уровне 4% в 2018 году. При этом Moody's ожидает смягчения монетарной политики ЦБ РФ в 2017 и 2018 гг.

    "Снижение уровня инфляции в Бразилии, Индии, России и ЮАР позволило монетарной политике в этих странах стать более поддерживающей", - говорится в обзоре Moody's.

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