О нас

Moody’s прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 4% в 2025 году

Moody’s прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 4% в 2025 году Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2025 году составит около 4%.
Финансы
5 февраля 2025 г. 18:50
Moody’s прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 4% в 2025 году

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2025 году составит около 4%.

Как передает Report со ссылкой на отчет агентства, экономика страны развивается быстрее ожидаемого.

В 2024 году ВВП вырос на 4,1% в годовом выражении, тогда как в 2023 году этот показатель составлял всего 1,1%. Как отмечает Moody’s, основным двигателем роста остается ненефтяной сектор, который в 2024 году увеличился на 6,2%.

Несмотря на снижение цен на углеводороды и превышение запланированных бюджетных расходов, профицит консолидированного бюджета в 2024 году составил 4% ВВП, что, однако, значительно ниже уровня 2023 года (8,2%).

По прогнозу Moody’s, дефицит государственного бюджета в 2024 году останется умеренным - в пределах 1-2% ВВП: "Это позволит минимизировать потребность в заимствованиях и удерживать уровень государственного долга ниже 30% ВВП".

Авторы отчета подчеркивают, что этот показатель остается значительно ниже среднего уровня стран с аналогичным кредитным рейтингом и других нефтедобывающих государств, таких как Казахстан (Baa1, стабильный), что является важным фактором кредитоспособности Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Moody’s": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025-ci ildə 4 % artacaq

Другие новости из категории

Азербайджан как донор гуманитарной помощи: вклад в восстановление Украины и поддержку мирового сообщества
Азербайджан как донор гуманитарной помощи: вклад в восстановление Украины и поддержку мирового сообщества
5 февраля 2025 г. 19:39
Агентство объявило конкурс по отбору перевозчиков для двух автобусных маршрутов в Баку
Агентство объявило конкурс по отбору перевозчиков для двух автобусных маршрутов в Баку
5 февраля 2025 г. 19:08
ЦБА восстановил лицензии двух страховых посредников
ЦБА восстановил лицензии двух страховых посредников
5 февраля 2025 г. 17:38
Агентство информационно-коммуникационных технологий выбирает аудитора
Агентство информационно-коммуникационных технологий выбирает аудитора
5 февраля 2025 г. 17:01
Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора
Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора
5 февраля 2025 г. 16:59
ЦБА и МВФ обсудили итоги консультаций по статье IV
ЦБА и МВФ обсудили итоги консультаций по статье IV
5 февраля 2025 г. 15:10
Цена золота на мировых биржах превысила $2,9 тыс. за унцию
Цена золота на мировых биржах превысила $2,9 тыс. за унцию
5 февраля 2025 г. 14:52
ЦБА стал наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций
ЦБА стал наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций
5 февраля 2025 г. 12:00
ЦБА выдал обязательные к исполнению предписания еще двум банкам
ЦБА выдал обязательные к исполнению предписания еще двум банкам
5 февраля 2025 г. 11:46
Сменился председатель Совета попечителей Бюро обязательного страхования
Сменился председатель Совета попечителей Бюро обязательного страхования
5 февраля 2025 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi