Moody’s прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 4% в 2025 году

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2025 году составит около 4%.

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2025 году составит около 4%.

Как передает Report со ссылкой на отчет агентства, экономика страны развивается быстрее ожидаемого.

В 2024 году ВВП вырос на 4,1% в годовом выражении, тогда как в 2023 году этот показатель составлял всего 1,1%. Как отмечает Moody’s, основным двигателем роста остается ненефтяной сектор, который в 2024 году увеличился на 6,2%.

Несмотря на снижение цен на углеводороды и превышение запланированных бюджетных расходов, профицит консолидированного бюджета в 2024 году составил 4% ВВП, что, однако, значительно ниже уровня 2023 года (8,2%).

По прогнозу Moody’s, дефицит государственного бюджета в 2024 году останется умеренным - в пределах 1-2% ВВП: "Это позволит минимизировать потребность в заимствованиях и удерживать уровень государственного долга ниже 30% ВВП".

Авторы отчета подчеркивают, что этот показатель остается значительно ниже среднего уровня стран с аналогичным кредитным рейтингом и других нефтедобывающих государств, таких как Казахстан (Baa1, стабильный), что является важным фактором кредитоспособности Азербайджана.