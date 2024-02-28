Moody's предупреждает о новых рисках для страховщиков стран СНГ

Страховщики стран СНГ, чтобы конкурировать с более высокими ценами международных перестраховщиков и увеличения прибыли, вероятно, будут развивать свой перестраховочный бизнес, но это также повлечет за собой новые риски.

Страховщики стран СНГ, чтобы конкурировать с более высокими ценами международных перестраховщиков и увеличения прибыли, вероятно, будут развивать свой перестраховочный бизнес, но это также повлечет за собой новые риски.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Поскольку международное перестрахование предлагает лучшие цены с поправкой на риск, чем первичные страховые рынки региона СНГ, Moody's ожидает, что они, вероятно, еще больше увеличат свои риски в течение следующего года.

"Ограниченные возможности прибыльного роста на первичных страховых рынках региона СНГ являются дополнительным стимулом. Проникновение страхования в регионе СНГ, за исключением России и Беларуси, является низким: общая годовая сумма страховых премий превышает 4 млрд долларов США, а низкое качество данных препятствует адекватному ценообразованию и управлению рисками. Нормативно-правовая база также относительно слабо развита", - отмечают аналитики агентства.

Согласно отчету, эти новые виды деятельности по перестрахованию поддержат прибыльность стран СНГ и повысят их диверсификацию.

По мнению аналитиков, цены на международное перестрахование значительно выросли в 2022-2023 годах и останутся существенно выше, чем на внутренних рынках СНГ, что дает местным игрокам мощный стимул для диверсификации в перестрахование.

"Поскольку глобальные цены на перестрахование имущества остаются высокими, мы ожидаем, что страховщики СНГ продолжат развивать свой международный бизнес по перестрахованию в течение следующих 12-18 месяцев. По нашим оценкам, узбекские и казахстанские компании будут расширяться быстрее всего с ростом премий по международному перестрахованию на 20-40% в 2024 году", - говорится в отчете.

Аналитики агентства считают, что страховщики СНГ во главе с компаниями Узбекистана и Казахстана значительно расширяют свое присутствие на международных рынках перестрахования, извлекая выгоду из частичного ухода глобальных перестраховщиков с некоторых рынков в ответ на растущие претензии по катастрофам.

Они также выиграли от ухода российских перестраховщиков с момента начала конфликта в Украине. Ранее российские игроки ежегодно получали премии по перестрахованию в размере 400 млн долларов США.

В 2023 году международные премии в Узбекистане и Казахстане выросли примерно на 40%, и аналитики полагают, что в ближайшие 12-18 месяцев они будут расти быстрее, чем премии по первичному страхованию.

"Мы ожидаем улучшения географической и бизнес-диверсификации страховщиков и положительного влияния на их прибыльность при условии, что они будут разумно управлять своей международной экспансией и избегать крупных катастроф", - заявили в Moody's.

Аналитики предупреждают, что по мере того, как страховщики стран СНГ расширяют свое присутствие в перестраховании, они также будут подвергаться новым и незнакомым рискам, включая более частые и серьезные природные катастрофы, потери, связанные с изменением климата, геополитические риски и колебания валютных курсов.

По их мнению, такое возросшее воздействие станет проверкой их опыта в области управления рисками: "Мы рассматриваем быстрый рост их международного присутствия в сфере перестрахования как серьезную проблему для их профилей рисков, которая, вероятно, подвергнет их более крупным разовым убыткам и большему количеству претензий, связанных с катастрофами, чем их внутренний бизнес".

В Moody's считают, что это может свести на нет выгоду от большей диверсификации бизнеса, которую приносит увеличение риска перестрахования: "Развитие таких долгосрочных направлений бизнеса, как перестрахование от несчастных случаев, является особенно трудным, поскольку риски несчастных случаев иногда не материализуются до тех пор, пока не пройдут годы после того, как бизнес будет оформлен. Компании, которые лучше управляют рисками, смогут лучше понимать, управлять и смягчать эти риски, обеспечивая свою финансовую стабильность".

Moody's также отметило, что быстрый рост объемов перестраховочного бизнеса также окажет давление на достаточность нормативного капитала страховщиков стран СНГ. Тогда это окажется под давлением, поскольку они возьмут на себя больший риск, поскольку местные финансовые рынки недостаточно развиты.

Аналитики добавляют, что относительно низкая прозрачность страховщиков стран СНГ также ограничивает их доступ к международным инвесторам. В результате они, скорее всего, останутся в значительной степени зависимыми от способности существующих акционеров вкладывать в капитал, заключило агентство.

Отметим, что азербайджанские страховые компании к концу прошлого года гарантировали защиту от рисков на сумму 500 млрд манатов или свыше чем на 294,117 млрд долларов США, что в 5 раз превышает объем годового ВВП страны. К примеру, в Турции сумма страховых гарантий от рисков равна 20-кратному ВВП.