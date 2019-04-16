Moody's повысило рейтинги Международного банка Азербайджана на две ступени

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Международного банка Азербайджана (МБА) на две ступени. Таким образом, базовая оценка кредитоспособности банка была повышена с Caa2 до B3, а долгосрочный депозитный рейтинг с B3 до B1 с позитивным прогнозом. Долгосрочный рейтинг риска контрагента банка был повышен с B2 до Ba3.

По мнению экспертов агентства, на данные изменения повлияли такие факторы, как улучшение качества активов и показателей капитализации банка, что в свою очередь привело к высокой рентабельности финансового института. В результате эффективной деятельности чистая прибыль МБА по итогам 2018 года составила 426 миллионов манатов. Коэффициент достаточности капитала увеличился и рентабельность активов (ROAА) в годовом исчислении составила 3,5%. По мнению экспертов, достигнутая в нашей стране макроэкономическая стабильность и благоприятная операционная среда, созданная для местных банков, также играют важную роль в повышении рейтингов Международного банка Азербайджана.

В соответствие с ожиданиями агентства на последующие 12-18 месяцев, текущая структура баланса банка позитивно повлияет на чистую прибыль финансового института и позволит сохранить данную тенденцию.

Председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил: «Решение международного рейтингового агентства по повышению рейтингов отражает происходящие сегодня процессы развития в Международном банке Азербайджана. Позитивные тенденции в банке тщательно отслеживаются и оцениваются международными рейтинговыми агентствами. Повышение финансовой устойчивости банка создает большие возможности для реализации стратегических проектов.»

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице МБА в социальной сети Facebook.