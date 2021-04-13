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Moody's повысило рейтинг Международного банка Азербайджана

Moody's повысило рейтинг Международного банка Азербайджана Показатель достаточности капитала банка позволяет избежать любых рисков, которые могут возникнуть в будущем
Финансы
13 апреля 2021 г. 20:14
Moody's повысило рейтинг Международного банка Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело рейтинги Международного банка Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, агентство повысило прогноз по рейтингу банка со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг кредитоспособности банка также повысился на одну ступень с b3 до b2. Рейтинг долгосрочных депозитов банка сохранен на уровне B1.

Позитивная оценка прогноза по рейтингу банка аналитиками Moody's связана с позитивным взглядом на будущее рейтинга Азербайджана. Высокая прибыльность и уровень достаточности капитала банка сыграли важную роль в повышении рейтинга кредитоспособности. Об этом подчеркивается в комментариях экспертов агентства.

Отмечается, что, несмотря на трудности, созданные пандемией для экономики, банку удалось сохранить высокую прибыльность и позицию капитала. Показатель достаточности капитала банка на данный момент в несколько раз превышает норму, установленную регулятором - 33,3%. Это позволяет избежать любых рисков, которые могут возникнуть в будущем.

Тот факт, что краткосрочный депозитный рейтинг Международного банка Азербайджана в местной и иностранной валюте находится на уровне B1, также отражает развитие кредитоспособности банка. Moody's также высоко оценивает поддержку правительством рейтинга депозитов Международного банка Азербайджана.

Информацию об универсальных и полезных продуктах и услугах современного государственного банка Международного Банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на сайте www.ibar.az, в Информационном центре № 937, а также на официальной странице в Facebook. .

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Версия на азербайджанском языке "Moody’s" Azərbaycan Beynəlxalq Bankının reytinqini yüksəltdi

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