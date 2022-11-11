Moody's повысило прогноз роста экономики Турции на 2022 год

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по росту турецкой экономики на текущий год до 5,3% с 4,5%.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по росту турецкой экономики на текущий год до 5,3% с 4,5%.

Как передает Report, об этом пишет в пятницу турецкая газета Aydınlık.

Прогноз роста ВВП Турции на следующий год подтвержден на уровне 2%, а в 2024 году - 3%.

Ранее национальный институт статистики (ТUIK), годовая инфляция в стране ускорилась в октябре до 85,51% с 83,45% в сентябре.

За месяц рост потребительских цен, по данным ведомства, составил 3,54%.

Центробанк Турции в текущем году долгое время держал ставку неизменной на уровне 14%, но потом перешел к снижению. В октябре она была снижена с 12% до 10,5% годовых. Лира постепенно слабеет: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля уже 14 лир, а сейчас - 18,6 лиры.