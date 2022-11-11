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Moody's повысило прогноз роста экономики Турции на 2022 год

Moody's повысило прогноз роста экономики Турции на 2022 год Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по росту турецкой экономики на текущий год до 5,3% с 4,5%.
Финансы
11 ноября 2022 г. 11:19
Moody's повысило прогноз роста экономики Турции на 2022 год

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по росту турецкой экономики на текущий год до 5,3% с 4,5%.

Как передает Report, об этом пишет в пятницу турецкая газета Aydınlık.

Прогноз роста ВВП Турции на следующий год подтвержден на уровне 2%, а в 2024 году - 3%.

Ранее национальный институт статистики (ТUIK), годовая инфляция в стране ускорилась в октябре до 85,51% с 83,45% в сентябре.

За месяц рост потребительских цен, по данным ведомства, составил 3,54%.

Центробанк Турции в текущем году долгое время держал ставку неизменной на уровне 14%, но потом перешел к снижению. В октябре она была снижена с 12% до 10,5% годовых. Лира постепенно слабеет: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля уже 14 лир, а сейчас - 18,6 лиры.

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Версия на английском языке Moody's increases Turkiye's economic growth outlook for 2022

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