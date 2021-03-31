Moody's повысило прогноз по банковской системе Азербайджана до "стабильного"

Прогноз изменен на фоне восстановления цен на нефть и постепенного снятия коронавирусных ограничений

Международное рейтинговое агентство Moody's на фоне восстановления цен на нефть и постепенного снятия коронавирусных ограничений в Азербайджане повысило прогноз по банковской системе до стабильного с негативного.

Как передает Report, об этом сообщает Moody's Investors Service.

«Изменения прогноза по банковской системе отражают наши ожидания, что постепенное снятие ограничений в связи с пандемией и восстановление мировых цен на нефть будет способствовать росту ВВП и облегчит условия работы для банков и их заемщиков», - сказал Ярослав Совгира, заместитель управляющего директора Moody's в Москве.

Moody's также изменило прогноз по банковской системе России и Казахстана на стабильный с негативного, что отражает улучшение экономических перспектив через год после начала пандемии коронавируса.

Тем не менее, по словам Я.Совгира, условия ведения бизнеса по-прежнему будут сложными, поскольку меры государственной поддержки постепенно отменяются, а пути восстановления остаются неравномерными в регионе СНГ.

Прогнозы по банковской системе представляют собой оценку Moody's основных условий кредитования, которые повлияют на кредитоспособность банков в данной системе в течение следующих 12-18 месяцев.

Одновременно Moody's сохранило стабильный прогноз по банковской системе Украины и Узбекистана и сохранило негативный прогноз по банковским системам Армении и Беларуси.

Стабильный прогноз украинской банковской системы отражает постепенное восстановление экономики, а также высокий уровень капитала и достаточную ликвидность банков. Это также отражает стабильный прогноз суверенного рейтинга Украины, с которым тесно связано здоровье банков страны.

Как отмечают эксперты рейтингового агентства, прогноз по банковской системе Узбекистана сохраняется на стабильном уровне в период пандемии, поскольку экономика страны продемонстрировала высокую устойчивость к шокам, вызванным коронавирусом, и в 2021 году она быстро восстановится.

«Сохранение негативных прогнозов по банковским системам Беларуси и Армении отражает мнение Moody's о том, что политическая неопределенность в двух странах в сочетании с последствиями коронавируса будет препятствовать их перспективам восстановления экономики, негативно сказываясь на деловой активности банков. В то же время возможности правительств двух стран по поддержке национальных банковских систем останутся ограниченными», - говорится в сообщении агентства.