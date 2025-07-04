Moody’s повысило потолки рейтингов Азербайджана на фоне сильных резервов и стабильности маната

Moody's поднял потолок по местной и иностранной валюте для Азербайджана с Baa2 и Ba1 до Baa1 и Baa3.

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило потолок странового рейтинга Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах: с Baa2 до Baa1 по местной валюте и с Ba1 до Baa3 - по иностранной.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом рейтинговом заявлении агентства по Азербайджану.

Moody’s отмечает, что разрыв в два уровня между потолком по местной валюте и суверенным рейтингом страны отражает с одной стороны высокую долю государства в экономике и сохраняющиеся недостатки институционального управления, а с другой - наличие значительных активов суверенного фонда, обеспечивающих устойчивость внешнего сектора и макроэкономическую стабильность.

Аналогичный разрыв между потолками по местной и иностранной валютам, по мнению агентства, обусловлен сохраняющимся высоким уровнем долларизации экономики, а также фактической привязкой маната к доллару США - несмотря на формально заявленный гибкий валютный режим. Это, по мнению Moody’s, увеличивает риски возможных ограничений на трансферт и конвертацию валюты.