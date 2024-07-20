Moody's повысило кредитный рейтинг Турции впервые за 11 лет

Агентство Moody’s Investors Service повысило кредитный рейтинг Турции впервые за более чем десятилетие.

Агентство Moody’s Investors Service повысило кредитный рейтинг Турции впервые за более чем десятилетие.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, кредитный рейтинг был повышен на две ступени - с B3 до B1 с позитивным прогнозом.

Отмечается, что данный шаг последовал за повышением рейтингов со стороны агентств S&P и Fitch Ratings.

В заявлении агентства отмечается, что повышению до уровня B1 способствовало, в частности, все более обоснованное и целенаправленное возвращение Турции к традиционной денежно-кредитной политике.

Агентство выразило уверенность, что, благодаря предпринятым мерам, инфляционное давление значительно ослабнет в ближайшие месяцы и к 2025 году.

В заявлении также упоминается, что Центробанк Турции смог восстановить доверие к турецкой лире.

Министр финансов Мехмет Шимшек прокомментировал решение Moody's, заявив:

“Агентство Moody's впервые повысило наш кредитный рейтинг на две ступени! Это повышение, после 11-летнего перерыва, является результатом реализованной нами программы. Позитивный прогноз означает уверенность в нашей программе и предполагает потенциал для дальнейшего роста. Мы продолжим проводить политику для повышения устойчивости нашей экономики”.

Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Турции с "B" до "B+" и улучшило прогноз по рейтингу со "стабильного" до "позитивного".