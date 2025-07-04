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Moody’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня

Moody’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня 15:05
Финансы
4 июля 2025 г. 15:17
Moody’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана до уровня “Baa3” с “Ba1”, присвоив таким образом стране инвестиционный рейтинг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

Прогноз рейтинга подтвержден "позитивный".

Отмечается, что повышение рейтинга стало результатом усилий Азербайджана по снижению зависимости экономики и фискальной политики от нефтегазового сектора. Кроме того, были предприняты шаги по улучшению денежно-кредитной политики и повышению прозрачности в управлении государственными финансами.

В Moody’s подчеркнули, что Азербайджан сохраняет устойчивую макроэкономическую стабильность даже в условиях внешних шоков. Отдельно отмечены усилия по привлечению инвестиций, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и устойчивому восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, что способствует экономической диверсификации.

По оценкам аналитиков Moody's, усилия Азербайджана по укреплению своей позиции в регионе как транспортного и зеленого энергетического центра способствуют устойчивому и значительному росту в ненефтяном секторе, в частности в транспортно-логистической отрасли, в строительстве и туризме.

Отмечается, что выгодное географическое положение и растущая активность на Транскаспийском международном транспортном маршруте будут иметь благоприятные результаты в логистическом секторе и окажут положительное влияние на другие сферы экономики, привлекая крупные инвестиции.

Moody’s также прогнозирует, что в средне- и долгосрочной перспективе Азербайджан продолжит получать выгоду от нефтегазовых доходов.

При этом агентство указывает, что высокая платежеспособность и низкий уровень госдолга остаются сильными сторонами Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке “Moody’s" Azərbaycanın kredit reytinqini investisiya səviyyəsinə yüksəldib

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