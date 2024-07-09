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Moody's повысил макропрофиль банковской системы Азербайджана

Moody's повысил макропрофиль банковской системы Азербайджана Международное рейтинговое агентство Moody's сегодня предприняло рейтинговые действия в отношении пяти азербайджанских банков - Международного банка Азербайджана, ОАО Kapital Bank, ОАО Xalq Bank, Акционерного коммерческого банка Bank Respublika и ОАО Bank
Финансы
9 июля 2024 г. 18:48
Moody's повысил макропрофиль банковской системы Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody's сегодня предприняло рейтинговые действия в отношении пяти азербайджанских банков - Международного банка Азербайджана, ОАО Kapital Bank, ОАО Xalq Bank, Акционерного коммерческого банка Bank Respublika и ОАО Bank of Baku.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Эти рейтинговые действия последовали за изменением прогноза по долгосрочному рейтингу эмитента правительства Азербайджана Ba1 со стабильного" на "позитивный и повышением макропрофиля банковской системы страны до уровня "Слабый" с "Слабый-", что обусловлено укреплением операционной среды для азербайджанских банков на фоне улучшения экономической устойчивости страны и стабильно высоких показателей платежеспособности и ликвидности банков.

"Повышение макропрофиля банковской системы отражает улучшения в экономической мощи страны. Следовательно, наша оценка более благоприятных кредитных условий для банков в Азербайджане привела к повышению давления на собственную финансовую устойчивость этих банков (или BCA). Рейтинговые действия отражают наше мнение о том, что ненефтяная экономика страны, где банки ведут большую часть своего бизнеса, продолжит расширяться благодаря продолжающимся усилиям правительства по диверсификации экономики.

Азербайджан продемонстрировал сильный импульс экономической диверсификации по сравнению с другими производителями нефти, зафиксировав более высокий совокупный рост реального ненефтяного ВВП с 2017 года, который ускорился в последние годы. Азербайджанские банки выиграют от улучшения экономических условий и благоприятной операционной среды, что приведет к более сильным деловым возможностям, поддерживая устойчивую прибыльность банков и хорошее качество активов, укрепляя их самостоятельные кредитные профили. Кроме того, повышение качества регулирования финансового сектора в стране будет способствовать повышению устойчивости банковского сектора", - отмечает Moody's.

Согласно рейтинговым действиям Moody's, повышены базовая оценка кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA Международного банка Азербайджана до ba3 с b1, повышены BCA и скорректированную BCA Xalq Bank и Bank of Baku до b1 с b2, подтверждены ba3 BCA и скорректированную BCA Kapital Bank и подтверждены b2 BCA и скорректированную BCA Bank Respublika.

Кроме того, повышены долгосрочные рейтинги депозитов в местной и иностранной валюте Международного банка Азербайджана до Ba2 с Ba3, Xalq Bank - до Ba3 с B1, Bank Respublika и Bank of Baku - до B1 с B2 и подтверждены долгосрочные рейтинги депозитов в местной и иностранной валюте Kapital Bank на уровне Ba2. Также изменены прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в местной и иностранной валюте Kapital Bank и Bank Respublika на позитивный со стабильного, Xalq Bank и Bank of Baku - на стабильный с позитивного и сохранены позитивный прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в местной и иностранной валюте Международного банка Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке “Moody's” Azərbaycan bank sistemini makroprofilini yüksəldib

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